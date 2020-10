De Leie gaat negen sociale huurwoningen vervangen,

“we gaan die verbouwen tot flats met één of twee slaapkamers want er is daar nood aan” Erik De Block

12 oktober 2020

15u46 0 Wervik De sociale huisvestingsmaatschappij De Leie gaat in Wervik en Geluwe negen sociale huurwoningen verbouwen tot achttien woningen. Het gaat om twee huizen in het Binnenhof, één in de Diederik Gheerbodelaan en vier in de Gosserieslaan. Ook twee woningen in de Dourdanstraat in Geluwe komen aan bod.

“Omwille van historische reden telt ons patrimonium veel woningen met drie of vier slaapkamers”, aldus directeur Maxime Christiaen. “We gaan die verbouwen tot flats met één of twee slaapkamers want er is daar nood aan. Op die manier gaan we beter tegemoet komen aan kandidaat-huurders die alleenstaand zijn. Woningen met drie of vier slaapkamers komen het meest voor in ons patrimonium en zijn we met de verdichting volop bezig aan een inhaalbeweging.”

“We investeren continue in ons patrimonium van de woningen uit de jaren 50-60-70. Eén derde is zeer grondig gerenoveerd. Goed voor bij benadering zo’n 100.000 euro per woning. De plannen tot renovatie gaan onvermijdelijk gepaard met een noodzakelijke voorafgaande leegstand. We wachten ook tot een woning door de huurder wordt opgezegd om die dan toe te voegen aan één van de eerstvolgende projecten. We proberen ook zoveel mogelijk gegroepeerd te werken met bijvoorbeeld twee woningen naast elkaar.”