De Kruiseikse Toneelvrienden spelen zes keer een blijspel Erik De Block

04 maart 2020

15u31 0 Wervik De Kruiseikse Toneelvrienden brengen in de parochiezaal achteraan vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke gedurende twee weekends zes voorstellingen van het blijspel ‘Schat, je bent een schat’.

De rust in het appartement van Conny en Mike wordt verstoord als schilders arriveren. Erger wordt het als een van de schilders de ex-man van Conny blijkt te zijn. Zij wil hem niet laten weten dat ze hertrouwd is en verdwijnt zo vlug mogelijk naar haar tante. Voor Mike is dit de gelegenheid om Madeleine uit te nodigen. Wim, de tweede schilder probeert alles in goede banen te leiden en zijn vriendin Micheline neemt even de plaats in van Conny... Maar als tante Lucienne verschijnt, dreigt alles een ramp te worden.

Spelen mee: Luc Lernou, Ronny Rigole, Ghislain Verstraete, Mieke en Inge Vanmarcke, Nika Depypere, Anouchka Caillon en Tom Forrest. Voor het decor zorgden Patrick Buyse, Thérèse Vantomme en Johan Vuylsteker. Voor klank en licht staat ook Johan Vuylsteker in. Het grimeren gebeurt door Carine Forrest. De rolvoorzegging wordt verzorgd door Ludwina Pype. Ook voorzitter Annie Sarrazin en Yanaika Devos behoren tot de medewerkers.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 6 en 13 maart om 20 uur, zaterdag 7 en 14 maart om 19 uur, zondag 8 en 15 maart om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 9 euro. Telefonisch kan in het Kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat 056/31.34.34.