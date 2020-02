De Kastaar: steakdag op dinsdag

Wervik

Dinsdag is steakdag in brasserie De Kastaar in Wervik. Dat maakt dat de zaak ook op een doordeweekse dinsdag stampvol zit. Wij willen graag weten of die goedkope steak even lekker smaakt én dus gingen we op bezoek in deze populaire brasserie. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.