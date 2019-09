De Graankorrel beschikt over een nieuwe kleuterschool Erik De Block

02 september 2019

15u50 0 Wervik Vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe beschikt over een nieuwe kleuterschool. De nieuwbouw is goed voor een investering van zo’n vier miljoen euro. De ingang bevindt zich naast de sporthal Ter Linde op de Tuinwijk. Maandag waren er ongeveer 170 kleuters van de partij.

Het gebouw bestaat uit vier modules van drie aaneengesloten klassen. Tussen elke klas zit een openschuifbare wand met de mogelijkheid om de klasgroepen anders te organiseren. “Centraal over alle klassen heen, zit een ‘zwevend’ dak dat onze centrale multifunctionele ontmoetingsruimte vormgeeft”, aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. “De nieuwbouw nodigt uit om elkaar te ontmoeten en een breed aanbod te voorzien.”

Zaterdagnamiddag was er onder grote belangstelling een opendeur. Opvallend zijn de ruime klaslokalen. “De klassen zijn iets ruimer”, aldus directeur Jos Depoorter. “Er is nu meer lichtinval en de meeste klassen hebben een buitenomgeving. Door de schuifbare wanden kunnen van twee klassen één worden gemaakt of van drie bijvoorbeeld twee. De ontmoetingsruimte zal ook worden gebruikt als refter. Er is ook een bewegingslokaal.”

De eerste spadesteek vond plaats eind april vorig jaar. De bvba De Meyer-Behaeghel architecten zorgde voor het ontwerp. Aannemer was de firma Alheembouw (Oostnieuwkerke).