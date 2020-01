De Graankorrel beschikt over een defibrillator op kindermaat, “overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken” Erik De Block

16 januari 2020

10u34 0 Wervik Op initiatief van ouder Heidi Vanslembrouck kocht vrije basisschool De Graankorrel voor de vestiging in de Magdalenastraat in Wervik een defibrillator aan. Zo’n toestel geeft een elektrische schok bij hartritmestoornissen.

Om de aankoop te betalen, vond in augustus een fietstocht plaats. Onderweg werden de deelnemers op een speelse manier aangeleerd hoe ze moeten reanimeren. In verschillende stappen werd hen duidelijk gemaakt hoe ze een leven kunnen redden. Kinesiste en mama Heidi Vanslembrouck hielp de fietstocht organiseren. De opbrengst ging naar de aankoop van de defibrillator. De school stapte in een groepsaankoop van een automatisch externe defibrillator (AED) in. Het toestel hangt aan de gevel van de turnzaal en is speciaal voor kinderen geschikt. Opdat iedereen het toestel correct kan gebruiken, gaat de school een aantal infomomenten voor leerkrachten, ouders en andere geïnteresseerden organiseren. “We willen hiermee ons steentje bijdragen om de stad ‘hartveiliger’ te maken en zo de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk te maken”, aldus directeur Luc Beyens.