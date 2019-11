Danscompagnie Tros in paasvakantie naar internationaal festival in Los Angeles Erik De Block

12 november 2019

16u02 1 Wervik Danscompagnie Tros trekt van 5 tot en met 12 april 2020 naar Los Angeles. Een groep van achttien dansers onder leiding van choreografes Helena D’Hondt en Lea Deltour neemt er deel aan het internationale dansfestival Dance Excellence. Om de verre trip te betalen, organiseert Tros de komende maanden allerlei activiteiten.

“Naast de wedstrijd zullen onze dansers er ook verschillende workshops volgen, gegeven door gerenommeerde dansleraars uit heel de wereld”, weet voorzitter Luc D’Hondt. “Hun kennis kunnen ze dan delen met de rest van onze leden en zo het niveau van onze dansschool omhoog tillen.”

Nieuwe teams

Danscompagnie Tros staat voor een druk seizoen en heeft ondertussen met succes al de eerste competitiewedstrijden in het Limburgse Bocholt achter de rug. “De grootste uitdaging was voor de groep Re-act van lesgeefster Laura Vandebuerie, die door de leeftijdsgrens met een zo goed als volledig nieuw team aan de slag moest”, gaat D’Hondt verder. “Ook Elise Simoens moest in haar groep X-act een aantal nieuwkomers inpassen, waardoor ook zij enige tijdsdruk kenden. We waren dan ook trots dat beide groepen al onmiddellijk een eerste plaats behaalden. Daarnaast zijn we ook gestart met enkele nieuwe groepen. Zo is er een children disco team en een adult disco team. We willen met beide teams ook in competitie aantreden. Hopelijk kan dat in mei al voor het eerst.”

Het jaarlijks familiefeest vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 maart in cultureel centrum De Steiger in Menen. In het kader van Los Angeles verkochten de dansers afgelopen maandag al ontbijtpakketten. Daarnaast organiseren ze ook een Quiz Night op zaterdag 23 november om 19 uur in Ter Linde in Geluwe. Deelnemen kan met een groep van maximum vier spelers. Deelnemen kost twintig euro per ploeg. Iedereen gaat naar huis met een prijs. Inschrijven kan tot 18 november of zolang er plaatsen vrij zijn.

Tros kijkt ook al ver vooruit, want volgend jaar op 14 november voeren de dansers in GC Forum het ballet Don Quichote op. De repetities hiervoor starten na het familiefeest.