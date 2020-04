Danscompagnie Tros door coronavirus niet een week in Los Angeles, “ongeveer drieduizend euro per persoon en momenteel is het koffiedik kijken hoeveel we daarvan kunnen recupereren” Erik De Block

10 april 2020

13u33 0 Wervik Danscompagnie Tros uit Wervik vertoefde tijdens de eerste week van de paasvakantie normaliter in Los Angeles. Men ging er deelnemen aan een wedstrijd en workshops. De American Dream viel door het coronacrisis compleet in het water. “Die week kostte ongeveer drieduizend euro per persoon en momenteel is het koffiedik kijken hoeveel we daarvan kunnen recupereren”, zegt voorzitter Luc D’Hondt.

“Alles werd vooraf betaald. We zouden met de bus vertrekken naar de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs en daar met Air France een vlucht nemen. Samen met het reisbureau zijn we aan het kijken voor een regeling met de busmaatschappij. Air France stelt per persoon een voucher voor. Wat anderhalf jaar geldig zou zijn. Indien de voucher na die periode niet is gebruikt, dan zou het ticket worden terugbetaald.”

“De organisatie in Los Angeles was in handen van Dance Excellence. We zijn met hen volop aan het onderhandelen om zoveel mogelijk te recupereren. We gingen vertrekken met achttien dansers. Niet een bepaalde groep maar allemaal meisjes vanaf veertien à vijftien jaar. Iedereen werd gevraagd en op basis daarvan kwamen we uit op een groep potentiële kandidaten. Mijn dochter Helena en Lea Deltour zorgden voor de choreografie. Op de wedstrijden zouden we twee dansen brengen. Met die trip naar Los Angeles zijn we bijna twee jaar bezig geweest.”

“Uiteraard was de ontgoocheling bijzonder groot toen alles werd geannuleerd. De meisjes kunnen die ervaring niet opdoen en Amerika spreekt aan. Ook voor de ouders is de annulering financieel een streep door de rekening. We gaan er vanuit dat we niet alles van die drieduizend euro per persoon gaan recupereren.”

“Om het allemaal te helpen betalen deden we verschillende acties. Zo verkochten we onder meer pannenkoeken en wijn. Er was ook een spaghettiavond. We hebben nog een geluk in ons ongeluk dat het weekend voor de lockdown ons jaarlijks familiefeest in het cultuurcentrum De Steiger in Menen kon plaatsvinden. Drie voorstellingen, in totaal goed voor 1.200 tickets.”

LA had een onvergetelijke reis moeten worden. “De meisjes zouden er iedere dag dansen en deelnemen aan workshops, onder leiding van internationaal gerenommeerde lesgevers. Mijn echtgenote Els Dejonghe en nog enkele ouders waren van plan om ook mee te gaan. Voor de begeleiders was door de organisatoren een programma uitgewerkt. Met onder meer een bezoek aan Los Angeles. Met verschillende groepen was er ook een optreden in Disneyland voorzien.”

De danslessen in sportcentrum De Pionier mogen momenteel ook niet doorgaan. “Tweemaal per week bezorgen we onze leden per leeftijdsgroep online twee filmpjes jazz, dance en voor de kids”, zegt penningmeester Els Dejonghe. “Tijdens de paasvakantie is dat nu wel even het geval niet.”

Op het einde van het schooljaar valt eind juni het doek over het werkjaar. “Met de leden van de lagere school gaan we al enkele jaren naar Plopsaland en hopelijk mag het tegen dan weer open”, blikt Luc D’Hondt vooruit. “Met de kleuters is het de gewoonte naar een indoorspeelpark te trekken. Op die manier willen we onze ruim driehonderd leden iets teruggeven.”