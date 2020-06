Dan toch geen volkstuintjes aan rusthuis Ter Beke Erik De Block

26 juni 2020

09u12 0 Wervik Een volkstuinpark in Geluwe komt er dan toch niet in de buurt van rusthuis Ter Beke in het centrum. De volkstuintjes worden mogelijk ingeplant in de Wervikstraat.

“We kregen van de Vlaamse Landmaatschappij 15.000 euro subsidies om volkstuintjes op te richten in Geluwe”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (sp.a). “We gingen die eerst inplannen rond rusthuis Ter Beke, maar door mogelijk toekomstige plannen voor een nieuwe verkaveling komt dat in het gedrang. We zijn nu de buurt van het toekomstig gemeenschapscentrum in de Wervikstraat aan het onderzoeken. De woon- en leefbuurt Triamant is ook vragende partij voor een volkstuinpark, dus we bekijken ook daar een samenwerking. De subsidie moet gebruikt zijn tegen eind dit jaar. Het is dus zeker nog haalbaar.”