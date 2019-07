Dan toch geen derde kippenstal voor 50.000 slachtkippen Erik De Block

23 juli 2019

19u36 0 Wervik De jonge Brecht Verstraete krijgt na een vonnis van de Kortrijkse milieustakingsrechter geen toelating om langs de Oude Beselarestraat in Kruiseke een derde kippenstal te bouwen. Hij heeft al twee stallen met plaats voor 85.000 kippen en wil er een derde voor nog eens 50.000 slachtkippen bij. Die vlieger gaat dus niet op.

Toch wel een opmerkelijke uitspraak want eerder had Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) half mei de bouw van een derde kippenstal vergund. De opvolger van Joke Schauvliege legde daarbij het bezwaar van de omwonenden en het stadsbestuur van Wervik naast zich neer. Deze vergunning wordt door de rechtbank nu onwettig bevonden. “Er is een kennelijke schending van de goede plaatselijke ordening”, aldus de rechter, die er ook op wijst dat de ministeriële beslissing onvoldoende gemotiveerd is.

Na de beslissing van de minister leidde de stad Wervik een procedure in bij de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. Burgemeester Youro Casier (sp.a) en schepen van Omgeving Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) reageren verheugd op het vonnis. “De rechter heeft een zeer evenwichtige uitspraak gedaan”, klinkt het. “De twee bestaande stallen mogen behouden blijven, maar de derde stal is er over. Het is de rechter niet ontgaan dat het stallencomplex met de extra stal al te groot werd en niet meer past in het mooie, grotendeels open landschap.”

“De stad Wervik heeft het beste voor met de landbouw. Met twee nieuw gebouwde stallen moet Brecht Verstraete erin slagen een succesvol landbouwbedrijf uit te baten. We hopen dat met deze uitspraak een procedurecarrousel kan vermeden worden en vooral dat er een betere relatie ontstaat tussen het landbouwbedrijf en zijn buren.” Tegen het vonnis kan door landbouwer Verstraete nog beroep worden aangetekend. Zolang het hof van beroep in Gent zich niet uitspreekt, mag er niet worden gebouwd.

Verstraete wil een derde kippenstal om een meer rendabel bedrijf te hebben. Omwonenden klagen al enkele jaren over overlast en dan vooral over geurhinder, afhankelijk van de windrichting. De andere bezwaren zijn divers. Van een doordringende ammoniakgeur, stofhinder, wateroverlast, waardevermindering van de eigendommen, transport ’s nachts en storend voor de omgeving. De boerderij ligt in landbouwgebied.