Dakwerker reageert alert bij dakbrand tijdens asfalteringswerken LSI

26 augustus 2020

15u09

Bron: LSI 0 Wervik Door asfalteringswerken aan een plat dak van een woning in Wervik is woensdagnamiddag brand uitgebroken. Dankzij de alerte reactie van de dakwerker bleef de schade beperkt.

Rond 13.30 uur was een dakwerker roofing aan het branden op het nieuwe dak van een uitbouw. Plots merkte hij dat vlammen de roofing en isolatie in brand hadden gezet. “De man belde snel de hulpdiensten en probeerde pas daarna met een poederblusser te blussen. Een goede en juiste volgorde van handelen”, zegt Johan Bonnier van de brandweerzone Westhoek. “Vaak proberen mensen eerst nog te blussen en bellen ze pas de brandweer als het bijna te laat is. Nu waren we snel ter plaatse en konden we de schade beperken tot een deel van de roofing, houten dakstructuur en isolatie.”

“We waren een middagdutje aan het doen en zagen door het raam plots heel wat rook”, reageren de overburen. “We belden ook meteen de hulpdiensten. Jammer voor de buren. Ze stopten al heel wat tijd en energie in de verbouwingen.”

Voor eigenaars Glenn Denorme en Jennifer Degrise is de brand een tegenslag voor hun verbouwingswerken. Tijdens de werken verblijven ze bij familie. De Ommegangstraat bleef tijdens de bluswerken afgesloten.