Dakappartement onbewoonbaar na uitslaande brand: geen gewonden VHS

11 september 2020

22u03 0

Langs de Komenstraat in Wervik is vrijdagavond iets voor 19.30 uur brand uitgebroken in de bovenverdieping van een gebouw. Toen de blussers ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen naar buiten. De brand was niettemin snel onder controle. Het getroffen dakappartement is wel onbewoonbaar. Een appartement op de verdieping daaronder liep waterschade op. De bewoner van de flat waar de brand ontstond, kon tijdig ontkomen. De man kreeg ter plaatse een check-up door het medisch team dat ook ter plaatse was gesneld. In overleg met de burgemeester zal noodopvang voorzien worden voor het slachtoffer.