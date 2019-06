Coeman Creations uit de Nijverheidslaan is failliet Erik De Block

23 juni 2019

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de bvba Coeman Creations uit de Nijverheidslaan in Geluwe failliet verklaard. In 2017 werd de bvba Eric Coeman omgedoopt tot Coeman Creations en kwam er een nieuwe zaakvoerder. Voor alle duidelijkheid: stichter Eric Coeman heeft met dit faillissement niks te maken.

Het begon voor hem allemaal in 1983 in Bissegem met het produceren van stapelbare wijnnissen in beton. Op die manier werden verschillende types nissen aangeboden. Dankzij de thuislevering en plaatsing, samen met de kwaliteit, kreeg Eric Coeman steevast positieve commentaren en appreciatie van klanten. In 1990 begon men in het atelier met de productie van op maat gemaakte meubels en betontegels.

Na de overname verhuisde Coeman Creations naar Geluwe. Naast Coeman Creations is een transportbedrijf gevestigd. De rechtbank heeft advocaat Stefaan De Rouck uit Ieper aangesteld als curator.