Cinema D’humortier in café ‘t Lusterke, student Glenn Dumortier: ““Voor mijn verhalen zoek ik de gewone mens aan de toog in het café op” Erik De Block

08 oktober 2019

10u50 16 Wervik In café ’t Lusterke vindt komende zaterdag en zondag Cinema D’humortier plaats. Student Glenn Dumortier brengt een kortfilm van zo’n drie kwartier. Met in de hoofdrol enkele Wervikse markante figuren. De zanger van Bluelink wil later regisseur worden. Aan de hogeschool RITCS in Brussel is hij laatstejaars bachelor ‘Documentaire’. “In Wervik zijn veel interessante verhalen te sprokkelen”, aldus Glenn Dumortier (33).

Als student is hij een ‘laatbloeier’. Hij begon tien jaar geleden in Kortrijk aan een opleiding journalistiek. “Na een trimester hield ik het al voor bekeken want dat was mijn ding niet”, aldus Glenn. “Nadien ging ik werken als magazijnier en werd in de voetsporen van mijn vader Franklin schilder. We werkten voor hetzelfde bedrijf.”

“Ik wilde heel mijn beroepsloopbaan geen schilder blijven en besliste terug te gaan studeren. Gelet op mijn leeftijd was het nu of nooit. Het eerste en tweede jaar aan RITCS ben ik met glans geslaagd. Zonder herexamens. In het derde en dus laatste jaar ligt de lat heel hoog en verwachten ze iets van mij.”

In het kader van een schoolopdracht moest Glenn Dumortier enkele kortfilms van niet langer dan elf minuten maken. “Café ’t Lusterke was voor mij het middelpunt van inspiratiebron”, vertelt de student die tijdens de week in Laken woont. “Ik hoorde er supertoffe verhalen. Daar is met Les Boules d’Or de enige knikkerclub van België gevestigd en heeft de Japanse veldrijder Yu Takenouchi er een supportersclub. Beide items komen in de kortfilm aan bod. Een deel gaat ook over Jimmy Deschryvere die gaat magneetvissen in de Leie.”

Tijdens Cinema D’humortier wordt het alvast lachen geblazen. “Er is al genoeg miserie op de wereld, we moeten ook eens kunnen lachen”, zegt Glenn. “Mijn drie kortfilms voor mijn studies zijn allemaal in Wervik opgenomen. Vooral omdat ik Wervikaan ben en er valt hier veel te vertellen. Voor mijn kortfilms zoek ik die folklore op. Het ludieke vind ik belangrijk.”

“Voor mijn verhalen zoek ik de gewone mens aan de toog in het café op. Achter elke mens zit een verhaal. Dat boeit me. In mijn laatste jaar moet ik nog drie kortfilms maken. Dit keer onderwerpen van buiten Wervik. Ik heb al een paar ideeën. Nog niks concreet.”

“In mijn klas zijn we met vijftien studenten. Ze zagen in de cinemazaal van het RITCS al mijn kortfilms. Ze keken op als ik het had over een knikkerclub en trokken grote ogen toen het ging over een supportersclub van een Japanse veldrijder. (lacht) Dit weekend breng ik de langere versie van mijn drie kortfilms. De titel ‘Hey You’ is een woordspeling op Yu Takenouchi.”

Cafébaas Antony Verschaeve koos met Cinema D’humortier ook voor een woordspeling. “Op de familienaam van Glenn maar in de naam lees je ook de ‘humor’ die zeker aan bod komt”, zegt Antony.

De voorstellingen vinden zaterdag om 20 uur en zondag om 16 uur plaats. Tickets kosten vijf euro, een gewone consumptie inbegrepen. Vooraf inschrijven is wenselijk.