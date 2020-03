Christian (72) eerste coronadode in Wallonie-Picarde LSI

20 maart 2020

17u43

Bron: LSI 6 Wervik In Ploegsteert (Komen-Waasten) is donderdag de 72-jarige Christian Duhayon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij is de eerste coronadode in de regio Wallonie Picarde.

Christian behaalde een doctoraatsdiploma scheikunde en werd in 1993 algemeen directeur van Reckitt’s Colours in Komen. Hij was na zijn pensioen ook jarenlang lid van de Rotary Club van Komen-Waasten. De begrafenis zal in intieme kring plaatsvinden. Christian laat een vrouw, twee kinderen en tal van kleinkinderen achter.