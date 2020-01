Cel Vrije Tijd komt in één gebouw Erik De Block

09 januari 2020

09u32 0 Wervik In het meerjarenplan 2020-2025 voorziet het stadsbestuur een krediet van 150.000 euro voor het centraliseren van de cel Vrije Tijd. Bedoeling is alles onder te brengen in hetzelfde gebouw.

De stadsambtenaren van de cel Vrije Tijd zitten nu op drie verschillende locaties: op het gelijkvloers in het stadhuis, het gemeenschapscentrum Forum en zwembad Ter Leie. Waar de stadsambtenaren van de cel Vrije Tijd onderdak zullen krijgen, is nog geen uitgemaakte zaak. Ze komen alvast in één van de bestaande gebouwen eigendom van de stad en het OCMW. De verhuis is voorzien in 2022.