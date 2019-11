CD&V wil referendum over Steenakker en openleggen Reutelbeek Erik De Block

29 november 2019

17u24 0 Wervik De oppositiepartij CD&V doet komende dinsdag op de gemeenteraad in Wervik het voorstel dat de stad onder de bevolking een referendum organiseert over twee belangrijke dossiers. Het gaat om de heraanleg van de Steenakker, momenteel de grootste centrumparking, en in Geluwe het idee om tegen de Sint-Dionysiuskerk een deel van de Reutelbeek weer open te leggen. De meerderheid is alvast niet van plan om in te gaan op het voorstel van CD&V.

“Deze plannen hebben grote impact op velerlei vlak, zijn beslissingen die heel veel geld gaan kosten en waarvan de impact voor veel jaren lang onomkeerbaar is”, aldus Tom Durnez. “Het gerucht doet de ronde dat inwoners zelf bezig zijn met het verzamelen van handtekeningen voor het houden van een referendum. Hiervoor zijn drieduizend handtekeningen nodig van +16- jarige inwoners.”

“Om het democratisch proces maximaal te faciliteren en om zeker te zijn dat de plannen die de verkozen politici uitvoeren voldoende gedragen zijn door de bevolking, willen we voorstellen om als stad zelf een referendum te organiseren. Enkel via dit kanaal kan een correct en democratisch beeld weergegeven worden van onze inwoners. Participatie is voor alle politieke partijen als zeer belangrijk bevonden en iedereen wil hier ook acties voor onderschrijven en uitwerken.”

CD&V wil een referendum met twee vragen: de Steenakker wordt omgevormd tot een plein met maximum 40 parkeerplaatsen voor kort parkeren. Bent u hiermee akkoord? ja/nee en op het kerkplein van Geluwe wordt de Reutelbeek terug opengelegd en wordt het aantal parkeerplaatsen verminderd. Bent u hiermee akkoord ? ja / nee

“Als CD&V zijn we inhoudelijk alvast niet akkoord met de inhoud van deze plannen”, vervolgt Tom Durnez. “Tijdens de gemeenteraad zijn we hier dan ook meermaals over tussengekomen. We zijn ook overtuigd dat het grote deel van de Wervikse bevolking hiervoor niet te vinden is. De bevolking krijgt met een volksraadpleging maximale kans om duidelijk te maken of zij al dan niet akkoord gaan met de plannen van de meerderheid. Als de meerderheid het echt meent met onze stad kunnen ze niet anders dan ons hier in volgen.”

Het is voor de meerderheid van sp.a en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project een voorwaarde dat er op de Steenakker veertig plaatsen voor kortparkeren blijven. “Wat verderop in de Gasstraat komt er eerst een parking voor een zeventigtal plaatsen en gaan er dan in totaal meer parkeerplaatsen zijn dan nu op de Steenakker”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

Het is wachten op het ontwerp voor de heraanleg van de Steenakker. De denkpiste om een deel van de Reutelbeek open te leggen, zorgt voor nogal wat commotie in de deelgemeente Geluwe. “We willen onderzoeken of het technisch en financieel mogelijk is”, aldus schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “We willen weten hoe het is met de kwaliteit van die Reutelbeek. Het is niet de bedoeling dat ze stinkt. Als het openleggen kan, dan ben ik overtuigd dat dit echt een meerwaarde kan zijn.”