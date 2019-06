CD&V wil meer zitdagen voor belastingaangifte Erik De Block

06 juni 2019

17u27 0 Wervik Als het van fractieleider Bercy Slegers (CD&V) afhangt, komen er volgend jaar meer zitdagen voor het laten invullen van de belastingaangifte.

Sinds enkele jaren vullen ambtenaren van FOD Financiën in stadszaal Oosthove of GC De Gaper in Geluwe de belastingbrief op afspraak in. Twee jaar geleden was alles volzet, nu dus opnieuw. Dit jaar en vorig jaar was er in vergelijking met 2017 één zitdag en één medewerker meer. “Ik kwam de voorbije weken regelmatig mensen tegen die naar het stadhuis waren gegaan om een afspraak te maken, maar alles was al volzet. Vroeger konden mensen soms terecht bij de bank, maar banken bieden deze dienst niet meer aan. Kan de stad nog meer uren vrijmaken om de belastingbrief in te vullen voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar de belastingkantoren in Ieper of Kortrijk?”, vraagt Slegers.

“We zijn het slachtoffer van ons eigen succes”, reageert schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er werden dit jaar 648 afspraken gemaakt. Vorig jaar waren niet alle uren ingevuld en zaten de ambtenaren van FOD Financiën soms met hun vingers te draaien.”