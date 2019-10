CD&V wil fietsenstalling aan Heilig Hartkerk in Kruiseke Erik De Block

18 oktober 2019

14u25 0 Wervik Kristof Vandamme (CD&V) diende tijdens de gemeenteraad in Wervik het voorstel in om een fietsenstalling te voorzien aan de Heilig Hartkerk in Kruiseke. Veel jongeren nemen er de autobus op weg naar school in Ieper. “De ouders zijn vragende partij”, aldus Kristof.

“Nu staan de fietsen daar tijdens de schooluren lukraak voor of tegen de kerk. Een fietsenstalling zou er alvast voor zorgen dat de fietsen veilig, droog en netjes staan. Het zou bovendien een oplossing bieden voor mensen die bijvoorbeeld naar de kerk, het kerkhof of activiteiten in de school willen gaan. Willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer blijven stimuleren en ondersteunen, dan zou het plaatsen van een fietsenstalling vanuit de stad een mooi en duidelijk signaal zijn.”

“De kerkomgeving is eigendom van de kerkfabriek en daarom is het niet zo evident om daar als stad een fietsenstalling te plaatsen”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). Zijn collega schepen Geert Bossuyt (sp.a) woont in Kruiseke. “Eventueel kunnen we een fietsenstalling voorzien aan GC De Knippelaar en zouden de fietsen daar veiliger staan”, aldus Bossuyt. Volgens raadslid Vandamme is De Knippelaar te ver van de bushalte.

De gemeenteraad keurde de princiepsbeslissing goed en gaat het verder onderzoeken.