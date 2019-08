CD&V wil dat burgerbevraging wordt verlengd tot eind september Erik De Block

13u52 0 Wervik De Wervikse oppositiepartij CD&V wil dat de bevraging onder de inwoners over een aantal belangrijke zaken, zoals mobiliteit en de heraanleg van de Steenakker, wordt verlengd. “De bevraging ‘Stad in Verandering’ heeft amper twee weken gelopen”, zucht gemeenteraadslid Tom Durnez.

De bevraging ‘Stad in Verandering’ stak in het zomernummer van de infokrant Waarheen en stond op de website van de stad. Het werd half juli ook op de Facebookpagina van de stad Wervik aangekondigd en is ondertussen afgesloten. “Onze bewoners hebben amper twee weken de tijd gekregen om de bevraging online in te vullen en dat midden in het jaarlijks verlof”, zegt Durnez. “We pleiten daarom voor een verlenging van de bevraging tot eind september en indien mogelijk nog eens in de infokrant van september met de nodige uitleg. Via mailingen, adviesorganen en verenigingen zou de stad gerichte promotie kunnen maken voor deze vragenlijst.”