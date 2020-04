CD&V vraagt sereniteit in aanpak coronacrisis, “de krachten op gemeentelijk niveau bundelen” Erik De Block

03 april 2020

11u41 18 Wervik In Wervik tonen een aantal politici zich actief met het lanceren van allerlei voorstellen ter compensatie van de coronacrisis en de oppositiepartij CD&V heeft daarbij enkele bedenkingen. “We pleiten voor enige sereniteit bij de aanpak van de coronacrisis in Wervik”, aldus fractieleider Bercy Slegers.

“Op vandaag hebben onze inwoners geen boodschap aan politici die elkaar voor de voeten lopen met spectaculaire voorstellen. Laat ons onze energie gebruiken om mensen te helpen en correct te informeren om zich door deze crisis heen te slaan.”

“We zijn er voorstander van om de krachten op gemeentelijk niveau te bundelen. Wij zien voorstellen circuleren waarvan we als gemeenteraadslid de eerste letter nog niet gezien hebben. Al de voorstellen worden best grondig bekeken en in een digitale vergadering met alle politieke partijen besproken.”

“Ons gemeenteraadslid Kristof Vandamme deed achter de schermen bij het schepencollege ook al enkele voorstellen. Zoals het faciliteren van het openen van de containerparken, het opnieuw kunnen ontlenen van boeken in de bibliotheek en het steunen van kwetsbare gezinnen via de Voedselbank in de Scherpenheuvelstraat.”

“Best zou zijn dat we over de partijgrenzen heen in Wervik ééndrachtig de juiste beslissingen nemen in het belang van onze inwoners. Ik hoop dat er een digitale en gedegen vergadering hierover kan komen.”

