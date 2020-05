CD&V vraagt dat politiecontroles aan de grens weer worden opgedreven, “er wordt best blijvend gecontroleerd” Erik De Block

19 mei 2020

11u03 0 Wervik Sedert vrijdag zijn er aan de Leiebrug in Wervik door de politie maar sporadisch grenscontroles meer. De oppositiepartij CD&V vraagt dat de controles weer worden opgedreven.Burgemeester Youro Casier (sp.a) vertelde maandag op HLN dat hij vernam dat de politiecontroles zullen worden versoepeld ten voordele van interventies op het terrein.

Zondag was er enkel in de vooravond een paar uur controle, maandag alleen twee uur in de voormiddag. Dinsdagmorgen stond er niemand, in de loop van de voormiddag kwam de lokale politie ter plaatse. Er toeren in Wervik opvallend meer auto’s met Franse nummerplaat rond. Niet verwonderlijk met geen permanente politiecontroles. Gemeenteraadslid Yves Obin (CD&V) is tevens lid van de politieraad Arro Ieper en nam contact op met de korpschef. “De hoofdcommissaris gaf toe dat er dit weekend wat minder controle was dan de voorbije weken”, aldus Yves Obin. “Hij vertelde me dat er inderdaad minder personeelsinzet dan de vorige weken was en de patrouilles controles deden in de verschillende gemeenten. Vorig weekend waren er ook heel wat Fransen die de grens overstaken om te fietsen en te wandelen en dit soms in grote groepen.”

“De korpschef reageerde positief, hij gaf aan dat hij de frequentie van de controles aan de grensbrug weer zal opdrijven. Ik hoop dat er effectief meer controles komen want zolang de wetgeving niet is gewijzigd, blijft het verboden om op en af te rijden naar Frankrijk tenzij men er gaat werken en een attest van de werkgever kan voorleggen. Zolang er geen beslissing is over het verder afsluiten van de grenzen, wordt er best blijvend gecontroleerd aan de grensovergang op de brug in Wervik.”