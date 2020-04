CD&V vindt zalen sluiten tot eind augustus te drastisch Erik De Block

19 april 2020

10u07 0 Wervik De stad Wervik blaast alle evenementen tot eind augustus af. Die beslissing werd vrijdag bekendgemaakt. De oppositiepartij CD&V heeft haar bedenkingen. “Ik ben akkoord dat alle stadszalen tot eind juni gesloten zijn maar alles ook in juli en augustus sluiten, is te vroeg om nu te beslissen”, reageert fractieleider Bercy Slegers.

“Dat grote evenementen zoals Rock op het Plein, de internationale oldtimermeeting en in Geluwe de Gapersfeesten niet kunnen doorgaan, is evident en een goede beslissing. Maar nu ook al beslissen om alle stadszalen in Wervik en Geluwe te sluiten, is op dit moment een stap te ver en te drastisch. Wat als er kleinschalige initiatieven ontstaan? Elk creatief alternatief wordt nu gefnuikt.”

De nationale veiligheidsraad buigt zich komende vrijdag over de definitie van kleinere evenementen. “Volgens mij wacht de stad Wervik dit beter af vooraleer ze zelf beslist om alle zalen te sluiten deze zomer”, oordeelt Slegers. “Nu al beslissen dat in juli en augustus niets meer mogelijk is in de stadszalen, dat is te vroeg. Zo geven we de indruk dat er deze zomer ook niets meer te beleven kan zijn in onze stad en neem je elk perspectief weg. Dit weten we op vandaag nog niet.”

“Virologen zeggen zelf elke dag dat ze week per week de situatie evalueren. Een kleinschalig optreden, een kleine repetitie? En wat met private feesten? Bovendien is er ook nog geen beslissing genomen over kampen van jeugdbewegingen of speelpleinwerkingen die ook doorgaan in gemeentelijke accommodatie. Daar komt vrijdag meer duidelijkheid over vanuit de federale overheid en de gouverneur. Ik pleit ervoor om het sluiten van alle stadszalen terug te schroeven en om met gezond verstand uit te zien wat er vrijdag wordt beslist door de ministers en de gouverneur. Dan kan er met kennis van zaken gehandeld worden en zaai je geen verwarring of moet je genomen beslissingen niet terugschroeven.”

In het stadhuis was er vrijdagavond een overleg met de fractieleiders. “Het gaat om federale materie en als er iets verkeerd afloopt, dan zijn onze noodplanningsambtenaar en ikzelf verantwoordelijk”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Zowel het lokaal bestuur als hogere overheden hebben nu nog onvoldoende zicht op de verdere evolutie en verspreiding van het coronavirus. Wijzigingen of aanpassingen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Elke dag is er overleg met de crisiscel.”