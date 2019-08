CD&V pleit voor steward op stadsdomein, “want hangjongeren maken er een zootje van”. Burgemeester vindt probleem overroepen Erik De Block

31 juli 2019

14u10 0 Wervik Als het van de oppositiepartij CD&V afhangt, loopt er voortaan elke zomer een steward op stadsdomein Oosthove om problemen met hangjongeren aan te pakken en te waken over de netheid in het domein. “Ik krijg klachten van hangjongeren, die er een zootje van maken. Ze drinken alcohol op en rond de speeltoestellen en laten overal afval achter”, zegt fractieleider Bercy Slegers.

We gingen woensdag rond 20.30 uur zelf even kijken op Oosthove. Op het verste deel troepten acht jongeren samen, wat uiteraard mag. Alleen die ene kerel op de fiets overtrad de regels, want (brom)fietsen zijn er niet toegelaten. Wat ook staat aangeduid. Donderdagmiddag gingen we terug. Rond de bank waar woensdagavond de jongeren rondhingen, lag behoorlijk wat zwerfvuil: lege blikken, plastic flesjes en veel sigarettenpeuken. “Dit bevordert de sfeer en het gebruik van Oosthove als echt speelplein en park niet. Met een steward zouden we preventief al heel wat problemen kunnen voorkomen in plaats van de politie te moeten bellen. De opdracht van een steward zou ook kunnen worden uitgebreid naar alle speelpleintjes”, meent Bercy Slegers.

Perspectief

Burgemeester Youro Casier (sp.a) vindt het probleem overroepen. “Dinsdagnamiddag ben ik zelf op Oosthove geweest. Er zaten enkele jongeren te picknicken en ik heb even een babbeltje met hen geslagen. Ze vinden het niet leuk dat ze worden beladen met alle zonden van Israël. Ze zijn zelfs aan het nadenken om een actie op poten te zetten om aan te tonen dat er ook jongeren zijn die het wel goed menen, die aandacht hebben voor het milieu en respect hebben voor de speeltoestellen op Oosthove. Misschien moet CD&V ook eens luisteren naar de jongeren? Het is ook belangrijk alles in het juiste perspectief te plaatsen. Wat zijn hangjongeren? Er zijn heel wat jongeren die ergens afspreken om even te praten, te chillen of muziek te beluisteren met hun vrienden en vriendinnen. Moet dat altijd negatief zijn? Zijn dat allemaal vandalen en boefjes? In deze tijden van digitale communicatie verwatert het sociaal contact steeds meer. Dus moeten we opletten dat we niet iedereen over dezelfde kam scheren”, waarschuwt de burgemeester.



Politie gaat meer controleren

“Mensen die het goed menen, moeten we koesteren en mogen niet het slachtoffer worden van die enkelingen die de boel verzieken. Die laatste categorie moeten we wel aanpakken. Daarom heb ik verhoogde aandacht van de politie gevraagd.”

Een steward op Oosthove komt er dus waarschijnlijk niet. “Naast de financiële impact gaat het mij vooral over de praktische haalbaarheid”, gaat Casier verder. “Het gaat om een specifieke problematiek waar je een aantal opleidingen voor moet volgen om dit te kunnen aanpakken. Er zijn een aantal competenties nodig, zoals assertiviteit, empathie, kennis van de wetgeving. Dit kun je niet in handen geven van een jobstudent. Zonder degelijke opleiding is dit niet verantwoord.”

