CD&V eist actie tegen druggebruik Erik De Block

22 oktober 2019

13u38 0 Wervik Oppositiepartij CD&V vraagt een actieplan tegen druggebruik op onder andere stadsdomein Oosthove. “Ik heb verschillende meldingen gekregen dat er patronen van lachgas rondslingeren op Oosthove”, zegt fractieleider Bercy Slegers (CD&V).

Lachgas wordt meestal gebruikt via gaspatronen voor slagroomspuiten. Druggebruikers laten zo’n patroon leeglopen in een ballon om het vervolgens in te ademen. Via de longen komt het gas snel in het bloed en zo naar de hersenen waardoor een roes wordt gecreëerd. “Het drugsprobleem neemt toe in Wervik”, meent Slegers. “Wie dit ontkent is blind voor het probleem. Het stadsbestuur moet onderzoeken waar je lachgas in Wervik en Wervicq-Sud kunt kopen. Misschien kan het ook samenwerken met de buren in Komen en Menen om de verkoop te verbieden. Andere gemeenten slagen erin dit te doen, graag ook actie in Wervik. Verder is controle van de politie ’s avonds in alle hoekjes en pleinen van onze stad noodzakelijk. Het probleem is nu zichtbaar in Wervik, maar verlegt zich. Zo waren er vroeger meldingen aan de visvijver en Geluwe en de bib in Geluwe. Gebruik van drugs moeten we actiever opsporen en bestraffen. En jongeren ondersteunen bij het afkicken.”