Camping Balokken staat dit jaar in teken van Nederland Erik De Block

28 mei 2019

14u20 0 Wervik De achtste editie van Camping Balokken vindt dit weekend plaats. Kamperen met een tent of caravan op recreatie-eiland De Balokken is gratis. Ook wie niet komt kamperen, mag de sfeer komen opsnuiven. Dit jaar staat Nederland in de kijker op Camping Hollandaise.

Vrijdag 31 mei is er vanaf 20 uur traditioneel een quiz. Deelnemen is gratis. Zaterdag 1 juni is er van 9 tot 11 uur een work-out door Be Strong. Kinderen kunnen vanaf 10 uur knutselen. Alfred den Ouden brengt vanaf 11.30 uur een aperitiefconcert. Vanaf 14 uur is er kinderanimatie met boogschieten, XL-games, een speleobox en een klimmuur. Om 14.30 start een muzikale wandeling door Wervik. Tijdens het avondfeest staat er om 21 uur een optreden van Bar Mobiel op de affiche. Zondag 2 juni is er vanaf 10 uur een gezinshappening met picknick, kinderanimatie en muziek.

Vrijdagavond wordt spaghetti geserveerd. Volwassenen betalen tien euro, kinderen zes euro. Zowel zaterdag als zondag kan iedereen aanschuiven aan het ontbijt. De prijs is dezelfde als voor de spaghetti. Zaterdagmiddag worden Hollandse burgers geserveerd, volwassenen betalen twaalf euro en kinderen de helft. ’s Avonds staat er beenham op de menu en zondag picknick, volwassenen telkens vijftien euro en kinderen acht euro. Wie alle maaltijden wil doen, betaalt 65 euro, kinderen 35 euro. Voor het eten moet je vooraf inschrijven via campingbalokken@gmail.com.