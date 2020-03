Cafébaas Timothy Volcke schrijft tijdens sluiting bijna dagelijks een blog: “Manier om de miserie te vergeten” Erik De Block

24 maart 2020

15u01 0 Wervik Timothy Volcke baat samen met zijn broer Gregory brasserie-feestzaal Kapittel in de Ooievaarstraat in Wervik uit. Door de gedwongen sluiting vult Timothy de dagen onder meer met het schrijven van een …blog. En dat wordt goed onthaald. “Het is voor mij een manier om de miserie te vergeten”, aldus ‘Timo’. “En nu heb ik tijd.”

Enkele maanden geleden zette hij als voorzitter van de toneelbende ’t Project een stap opzij. Klaas Vandersyppe werd zijn opvolger. De blog is alvast luchtig. “Dat heb ik geleerd met het helpen schrijven van De Werviksche Revue.” De onderwerpen en titels zijn alvast heel divers. “Eind september schreef ik als PaPaPatron mijn eerste blogpost ‘De man met het blauwe hemd’”, zegt Timothy. “Sinds we anderhalve week geleden moesten sluiten, schreef ik er onder de titel Corona Sluiting ondertussen toch al zeven. Ik amuseer me wel. Soms sla ik wel eens een dag over. Zoals maandag.”

Dinsdag was de titel Badgeheimen. Zondag Apero en eerder Bidons, De Kleine Dingen, Hamsteren, Dagelijkse Kost en Start. Op zijn Facebookpagina krijgt Timothy heel wat reacties. “Ik kreeg ook privé-berichten waarin mensen zeggen dat mijn blog hun dag breekt en dat maakt het wel leuk”, aldus de cafébaas.

Mooie zomer

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. Natuurlijk ook voor cafébazen en hun klanten. “De eerste week viel die gedwongen sluiting mee”, aldus de echtgenoot van Els Seys. “We zijn ondertussen verhuisd en hebben hier wel nog wat werk. Minister Maggie De Block verklaarde zondag dat het nog wel eens acht weken zou kunnen duren. Moest dat zo uitdraaien, dan zou het wel lastig beginnen worden. Ik begrijp de maatregelen wel. Liever nu keihard en rechtdoor zodat we een mooie zomer hebben.”

Dat hopen we alvast ook. De blog is te lezen op www.papapatron.wordpress.com.