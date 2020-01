Café ’t Lusterke week lang in Iedereen Beroemd Erik De Block

04 januari 2020

Vanaf komende maandag gaat het in het populaire televisieprogramma Iedereen Beroemd tijdens de Week Van… over café ’t Lusterke, bij Antony Verschaeve in de Molenstraat.

Iedereen Beroemd brengt op Eén reportages over het leven van de gewone mens. Het productiehuis De Chinezen kwam de opnames maken. “Ze kwamen café ’t Lusterke op het spoor dankzij een artikel in Het Laatste Nieuws over onze knikkerclub Les Boules d’Or, de eerste en enige officiële knikkerclub van het land”, aldus cafébaas Antony.

“Meteen begon de research naar interessante klanten en kleurrijke figuren. Zo komen accordeonist Regis Vitse, magneetvisser en dj Jimmy Deschryvere en Philip Dhondt aan bod. Ook Patrick, iemand die thuis naar twee televisies tezelfdertijd kijkt. Ik kom uiteraard ook in het programma voor en zal het onder meer hebben over de supportersclub hier voor de Japanse veldrijder Yu Takenouchi.”

Iedereen Beroemd is op Eén te zien van maandag tot en met zaterdag om 19.40 uur.