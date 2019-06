Café De Tapperie staat te koop Erik De Block

16 juni 2019

09u24 0

Café De Tapperie in de Menenstraat staat te koop. Uitbaatster Katleen Deseure baat de kroeg in de buurt van de drukke expresweg N58 sedert mei vorig jaar uit. Café De Tapperie is alleen nog open tijdens het weekend. Katleen Deseure combineert de uitbating met haar job als vrachtwagenchauffeur. Ze huurt het café aan Dranken Bayart uit Menen.

De vraagprijs voor het pand is 159.500 euro. De Tapperie staat te koop via het immobiliënkantoor Wallays uit Roeselare.