By August opent Rock op het Plein Erik De Block

27 mei 2019

13u17 0 Wervik Het duo By August mag op vrijdag 16 augustus het gratis muziekfestival Rock op het Plein in Wervik openen. Martijn Serlet (26) uit Geluwe en Tom Brewaeys (29) uit Grimbergen wonnen in de tuin van bistro-feestzaal ’t Kapittel de eerste editie van ‘Rock op het Plein-kick off’.

Het ging om een minifestival ter vervanging van na vijf edities de jaarlijkse Rock Rally in jeugdhuis De Bierpompe. Vijf bands deden een gooi deden naar een plaatsje op de affiche van Rock op het Plein. Het bestuur van vzw Tobacco Town Music koos dus voor By August.

In het voorjaar brachten ze hun eerste single TINGE uit. De twee gewezen klasgenoten studeerden af als bachelor Studiotechnieken aan PXL Music in Hasselt. Ze werken ondertussen aan een eerste plaat. “We spelen elektronische muziek”, legt Martijn Serletbuit. “We maken elektronica met een opbouwend en melodisch karakter. Het is moeilijk om er een specifiek genre op te plakken, we proberen er vooral een eigen en frisse sound in te steken.”

Live speelt Martijn (akoestische) drums en zorgt hij voor de baslijnen en de samples, Tom maakt de soundscapes en speelt de melodische partijen. “Het gaat verder dan alleen drums en synthesizers”, verzekert Martijn. “Live integreren we veel. Ook improvisaties kunnen, maar we brengen tegelijk ook melodische momenten die voor herkenbaarheid zorgen.”