Buurman dooft frietketelbrand in flat van hoogbejaard koppel: “Ik was vooral bang van de rook” Hans Verbeke

19 november 2019

18u32 1 Wervik Roger Gillebert (63) uit Wervik heeft dinsdagmiddag een drama vermeden toen brand uitbrak bij de buren. De man kon een brandende frietketel blussen in het appartement van een hoogbejaard echtpaar. “Ze waren helemaal van slag en wisten niet wat te doen”, zegt Roger. “Gelukkig kon ik mijn kalmte bewaren.”

Roger Gillebert, afkomstig van het Henegouwse Komen, woont samen met zijn partner al enkele jaren in een van de appartementsgebouwen op de Leiekaai in Wervik. “Het uitzicht hier, met de Leie voor ons deur en het ongerepte landschap daarachter, is onbetaalbaar”, vertelt Roger. “Maar deze middag, toen we in de keuken genoten van een kom soep, werd het mooie uitzicht plots verstoord. Ik zag rook passeren voor het raam van onze flat op de bovenste verdieping. Toen ik mijn hoofd naar buiten stak, zag ik dat de rook van bij de buren kwam.”

Handdoek voor de mond

Gillebert aarzelde niet. “Ik liep naar de flat van mijn buren en griste onderweg een grote poederblusser mee. Toen ik de deur opende, kwam een dikke rook me al tegemoet. Ik had een handdoek meegenomen die ik voor mijn mond kon houden. Ik kon gelukkig nog wat zien en bereikte al snel de vuurhaard. Met de poederblusser heb ik voorzichtig en vanop afstand het vuur geblust. Na enkele keren spuiten waren de vlammen gedoofd. Angst voor de vlammen heb ik nooit gehad, ik had meer schrik dat ik bevangen zou raken door de rook. Ik heb gelukkig mijn kalmte kunnen bewaren en de brand snel kunnen blussen.” De bejaarde bewoners, beiden 91, hadden ondertussen de flat verlaten. Door de brandschade in de keuken en de rookschade in de rest van de flat, moeten ze voorlopig elders onderdak zoeken.

Blusdeken of natte handdoek

De brandweer kon zich beperken tot nazicht en het verluchten van de getroffen flat. “De buurman heeft goed gereageerd, al houdt het altijd een risico in om een brandende frietketel te lijf te gaan met een poederblusser”, vertellen de brandweerlui. “De kans bestaat namelijk dat je door de druk op de poederblusser brandende olie uit de frietketel spuit en zo de brand kans geeft om uit te breiden. Ideaal is om te werken met een blusdeken of een natte handdoek over de frietketel te gooien om de vlammen te smoren. Maar evident is dat natuurlijk niet als je zonder ervaring plots voor zo’n situatie staat.”