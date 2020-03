Busreis naar beurs in Reims wegens coronavirus uitgesteld, nieuwe datum zaterdag 9 mei Erik De Block

06 maart 2020

15u48 0 Wervik De busreis van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers (WOL) dit weekend naar het grootste oldtimertreffen van Noord-Frankrijk in Reims gaat niet door. De beurs is immers op bevel van de overheid geannuleerd wegens het coronavirus.

De beurs is goed voor honderden standen met wisselstukken, duizenden oldtimers te bewonderen binnen en buiten en ruim 32.000 bezoekers. Ondertussen is er een nieuwe datum in mei. “Vermits de organisatie in Reims de reeds gekochte tickets niet terugbetaalt, kunnen we niet anders dan de busreis te laten doorgaan op de datum. Dat wordt zaterdag 9 mei”, aldus Nicolas Galle. “We zijn ook de autocaronderneming Noël Tours zeer dankbaar voor de flexibiliteit. Ze passen met de glimlach hun planning aan voor onze busreis.”