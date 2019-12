Burgerbeweging wil gewezen jongensschool en ’t Scolus behouden: “Verenigingen vragen geen luxe, maar hebben lokalen nodig” Erik De Block

16u52 3 Wervik Een burgerbeweging wil de gewezen jongensschool en ’t Scolus in de Beselarestraat redden van de sloop. Tijdens de slothappening van het dorpsfeest ‘Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’ gaan de initiatiefnemers de mening van de inwoners vragen. Nadien wil de burgerbeweging een onderhoud met het schepencollege. Op vraag van de verenigingen is advocaat Luc Gheysens (72) hun spreekbuis.

De gewezen jongensschool wordt nu gebruikt door vrije basisschool De Graankorrel, maar het gebouw is in slechte staat. De klassen verhuizen vanaf september volgend jaar naar de andere vestiging van De Graankorrel, wat verderop in de Schoolstraat. “Ons initiatief is geen aanval op de plannen van het stadsbestuur”, zegt Luc Gheysens. “We vragen dat het eens luistert en ernstig overweegt om de gewezen jongensschool en ’t Scolus te behouden. Het gaat bovendien om erfgoed, het weinige dat Geluwe bezit.”

Twintig woningen

“Naast advocaat ben ik van opleiding ook historicus. Een gemeente die niet investeert in zijn erfgoed, is een arme gemeente. ’t Scolus is de ziel van Geluwe. Een bevriende burgerlijk ingenieur heeft het gebouw onderzocht en daaruit blijkt dat de daken en de muren van beide gebouwen nog goed zijn. Verenigingen vragen geen luxe, maar hebben lokalen nodig. Daarom willen ze de gewezen jongensschool en ’t Scolus behouden.”

In de toekomst komen er op de huidige schoolsite twintig woningen. “De voor- en de achtergevel in de Kanterstraat worden behouden”, zegt schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Woningen in de dorpskern zijn een goede zaak. Daarnaast zullen er ook mogelijkheden zijn voor handel en horeca. In het binnengebied van de schoolsite willen we een kwaliteitsvol beeld creëren.”

Nieuwbouw rusthuis Ter Beke

De geschiedenis herhaalt zich. Meester Luc Gheysen was in 2007 ook al de spreekbuis van het comité ‘Red onze Dorpskern’ toen er protest kwam tegen de plannen van het OCMW om de vervangingsnieuwbouw van rusthuis Ter Beke tot tegen de Beselarestraat te voorzien. Tijdens de Gapersfeesten verzamelde men in één dag bijna zevenhonderd handtekeningen tegen de plannen. Uiteindelijk kwam men tot een consensus en kwam de vervangingsnieuwbouw meer naar achter, tot tegen de Reutelbeek. “Nu hebben de verenigingen me nog eens gevraagd”, besluit Gheysens. “Ik heb daar persoonlijk geen belang bij, maar de gewezen jongensschool en ’t Scolus liggen me nauw aan het hart.”