Burgemeester Youro Casier verliest vader Frans (87): "Hij was altijd een noeste werker, op het einde was hij op" Erik De Block

14 april 2020

13u54 0 Wervik Frans Casier (87) overleed deze paasmaandag in het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem. Frans was de vader van de Wervikse burgemeester Youro Casier. “Mijn vader is altijd een noeste werker geweest”, vertelt de burgemeester. “Donderdag ben ik met mijn moeder afscheid gaan nemen. Ik had het gevoel dat hij ons wilde vertellen ‘laat me maar vertrekken’.”

In het woonzorgcentrum Sint-Camillus zijn er gelukkig nog geen besmettingen door het coronavirus vastgesteld, zowel het personeel als de bewoners worden voorlopig gespaard. “Een week voor het algemene bezoekverbod in alle rusthuizen werd ingevoerd, bleef mijn vader al op zijn kamer door een verslechterde gezondheid, en daar is hij nooit echt van hersteld”, vertelt burgemeester Youro Casier.

Schrijnwerker

Frans Casier groeide op in Moorsele. Hij was gehuwd met Dolly Vandoorne en vader van een kroostrijk gezin van acht kinderen: Donny, Conny, Darcy, wijlen Robby, Tano, Youro en Colyn. Frans laat ook elf kleinkinderen achter. Frans werkte zijn hele leven als schrijnwerker bij de firma Lefevere in Stasegem. Hij maakte er televisiekasten.

Veertig jaar lang trokken Frans en Dolly met de kinderen naar hun stacaravan in Oostduinkerke. “Van 1974 tot in 2014 stonden we op camping Vissershuis”, herinnert de burgemeester zich. “Het is trouwens op die camping dat ik mijn echtgenote Pascale heb leren kennen. Ze was daar op vakantie met een vriendin.”

“Mijn vader voetbalde bij SV Moorsele. Ik herinner me nog de verhalen die hij daarover vertelde”, zegt Casier. “Voetbal was, samen met het wielrennen, zijn passie. Drie jaar geleden verhuisde mijn vader naar het rusthuis. Zijn mobiliteit was volledig weggevallen. Hem thuis verzorgen werd voor mijn moeder een ‘sleur’. Het was niet meer doenbaar. Het ging zelfs zo ver dat toen zij een keer werd opgenomen in het ziekenhuis door gezondheidsproblemen, hij mee moest omdat hij niet alleen thuis kon blijven. Zijn opname in Sint-Camillus was zowel voor mijn vader als mijn moeder het beste.”

Afscheid nemen

Vader en moeder waren heel fier toen Youro burgemeester werd. Eerst was hij OCMW-raadslid, dan provincieraadslid, gemeenteraadslid en schepen. “Mijn ouders zijn fier op al hun kinderen en kleinkinderen”, vertelt hij. “Zoals toen hun kleinzoon Connor in februari op VTM in The Voice Kids te zien was.”

Moeder Dolly woont nog in de Neerbeekstraat. “Mijn moeder is van een taai ras, mijn grootmoeder Marie werd 97 jaar”, aldus de burgemeester. “Het socialisme is me trouwens met de paplepel ingegeven door mijn grootmoeder. Op het Feest van de Arbeid op 1 mei was ze altijd volledig in het rood gekleed. Toen ik in 2000 voor de eerste keer kandidaat was voor de provincieraadsverkiezingen bezorgde ik haar in het rusthuis een affiche. Ze hing die affiche aan de buitenkant van haar kamerdeur en dat vond men niet kunnen, maar mijn grootmoeder wilde niet toegeven.”

Het is door de coronacrisis nu een zeer moeilijke periode om bij een overlijden afscheid te nemen. “Zaterdagnamiddag is er op de begraafplaats in Wevelgem een korte plechtigheid, maar alleen mijn moeder, de kinderen en partners mogen daarop aanwezig zijn. Maximum met vijftien aanwezigen”, besluit Youro.