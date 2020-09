Burgemeester en schepen beantwoorden via Facebook Live alle vragen over de jongensschool Erik De Block

03 september 2020

09u55 1 Wervik Voor de eerste keer in Wervik vindt er op maandag 7 september van 14 tot 15 uur en van 18 tot 19 uur een Facebook Live plaats over een belangrijk project. Burgemeester Youro Casier (sp.a) en schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) willen dan het gesprek aangaan met de inwoners van Geluwe over de plannen met ’t Scolus en de gewezen jongensschool in de Beselarestraat.

“We willen het publieke debat voeren op een constructieve en eerlijke manier met mensen van goede wil en niet op basis van halve waarheden en hele leugens”, zeggen de burgemeester en schepen. “We willen een nieuwe toekomst geven aan de jongensschool, met behoud van het erfgoed, in een groene omgeving en met respect voor de eigenheid van Geluwe. Wie hier op een positieve manier wil aan meewerken, zal in de stad een partner vinden. Met de keuze om het erfgoed zoveel mogelijk te behouden, ruimte te geven voor de lokale gemeenschap en de speelplaats in te richten als (semi-)publieke speelruimte komen we tegemoet aan de vragen van de lokale bevolking. Participatie betekent echter niet dat iedereen gelijk krijgt of gelijk kan krijgen.”