Broers terecht voor slagen aan buren LSI

14 oktober 2019

15u11

Bron: LSI 0 Wervik Twee broers van Oost-Europese origine moesten zich op de Kortrijkse strafrechtbank verantwoorden voor slagen tijdens een burenruzie in Wervik. Ze riskeren zes maanden celstraf en een boete van 800 euro, maar vroegen de vrijspraak.

Op 30 juli 2018 kwam het tot een slaande ruzie tussen de broers Ramzan V. (25) en Adam V. (20) en twee buren. Volgens de slachtoffers werden ze aangevallen met een ijzeren staaf. Filmpjes dienden als bewijsmateriaal. “Ze terroriseerden de buurt, niet alleen met geweld maar ook door pesterijen, toeteren, het uitsteken van middelvingers, het spelen van luide IS-muziek,..”, klonk het bij de advocaat van de buren. De broers vroegen de vrijspraak. “We verweerden ons alleen maar.”

De broers keerden de rollen om. “Als buitenlanders waren we niet gewenst in de buurt”, luidde het. De rust keerde ondertussen wel terug, want de twee broers verhuisden naar respectievelijk Vloesberg en Moeskroen. Twee buurgezinnen stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 4 november.