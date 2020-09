Brandweerman lichtgewond bij brandje in loods afvalverwerker Vanheede VHS

30 september 2020

18u59 0 Wervik Op de terreinen van Vanheede Environmental Services langs de Dullaardstraat in Geluwe is woensdagnamiddag een kleine brand uitgebroken. De schade bleef uiterst beperkt. Eén brandweerman raakte gewond.

Het incident deed zich voor rond 16.45 uur. “Bij het lossen van een container in een losput, binnen in een loods, is plots een steekvlam ontstaan”, zegt managing director Kurt Van Brabandt. “Hoe dat kon gebeuren, moet nog blijken. Er volgde een kleine brand die gepaard ging met nogal wat rookontwikkeling maar de situatie was snel onder controle. Niemand van onze medewerkers raakte gewond. Iedereen stond op veilige afstand toen het incident gebeurde.” De steekvlam veroorzaakte lichte stade aan het lichtstraat in het dak van de loods. Eén brandweerman raakte gewond toen hij aan de arm geraakt werd door een brandslang die rare capriolen maakte toen ze onder druk kwam te staan. De man werd voor verzorging naar het AZ Delta in Menen overgebracht.