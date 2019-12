Bouw tweede kleinschalig crematorium komt er zeker niet vóór 2028 Erik De Block

30 november 2019

11u17 0 Wervik Tijdens de gemeenteraad in Wervik vroeg fractieleider Belinda Beauprez (N-VA) naar de stand van zaken over de mogelijke komst van een crematorium naar de Tabaksstad. Er is nog geen beslissing en die is blijkbaar ook nog niet voor morgen.

Omwille van het stijgende aantal crematies is er al jarenlang sprake van een tweede kleinschalig crematorium in de regio. Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om eventueel een nieuwbouw te voorzien in Wervik. Zo was er een plaatsbezoek Jan Sabbe, de directeur van Psilon, de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. In Uitzicht op Hoog Kortrijk vonden acht jaar geleden de eerste crematies in Zuid-West-Vlaanderen plaats. Dat crematorium wordt beheerd door Psilon,

Schepen Sonny Ghesquière (sp.a) zetelde tot vorig jaar in het directiecomité van Psilon. “De streekintercommunale Komen-Moeskroen staat open voor een gesprek”, aldus Sonny. “Ondertussen kan nu ook een private firma investeren in de bouw van een crematorium. Dat is onlangs opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Ik vind dat men daar een rare bocht neemt.”

Kortrijk of Brugge

“In de zomer van volgend jaar gaat het nieuwe crematorium in Oostende open en wacht men bij Psilon de impact daarvan af. In Ardooie waren er ook plannen voor een nieuw crematorium maar in de vorige regering vernietigde minister Liesbeth Homans dat toen. Nu het volgens het nieuw regeerakkoord wel kan en er in Ardooie uiteindelijk misschien dan toch een nieuw crematorium komt, dan is er weinig kans dat Psilon gaat investeren in een tweede crematorium. Moest Psilon uiteindelijk wel beslissen te gaan voor een tweede crematorium, dan is het perspectief tegen 2028.”

Wervik is in elk geval goed gelegen voor een tweede crematorium. Voor crematies van overledenen uit de regio Ieper-Poperinge moet je nu naar Kortrijk ofwel naar Brugge. Ook van begrafenisondernemers uit Komen-Waasten en Noord-Frankrijk is er interesse. De bouw van het crematorium stond in het verkiezingsprogramma van sp.a Wervik.