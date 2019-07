Bouw nieuw gemeenschapscentrum kan in zomer 2020 starten. Ontwerper reageert op kritiek: “Het budget dat we kregen, was niet toereikend” Erik De Block

11 juli 2019

11u25 0 Wervik Nu het plan voor het nieuwe gemeenschapscentrum in Geluwe is goedgekeurd, kan de bouw misschien in de zomer van 2020 beginnen. Dat zegt burgemeester Youro Casier. Intussen reageert ontwerper noAarchitecten op de kritiek over de ‘uit de pan swingende kosten’. “Er werd ons een bouwprogramma opgelegd, terwijl het vooropgestelde budget ervoor niet toereikend was.”

De eerste informatievergadering over het nieuwe GC in de Wervikstraat voor de inwoners en verenigingen dateert ondertussen al van december 2015. Intussen vloeide al veel water naar de zee. Het plan werd door ontwerper noAarchitecten uit Brugge en Brussel helemaal herwerkt, nadat werd beslist om de bibliotheek op de huidige locatie in de Jeruzalemstraat te behouden. De aanpassing van het plan kwam voor de zoveelste keer op de gemeenteraad. En het dossier werd bovendien goedgekeurd, ook door oppositiepartij CD&V. “Maar het is wel met gemengde gevoelens”, aldus CD&V-raadslid Hendrik Ingelbeen.

921.680 euro ereloon voor architect

“De kosten voor de architect swingen de pan uit en de kostprijs is bijna verdubbeld tegenover het initiële budget, dat 4,4 miljoen euro bedroeg. En dat na een besparing van 1.364.000 euro door de bibliotheek te schrappen uit het plan. Om dan nog maar te zwijgen van alle vertragingen die dit alles met zich heeft meegebracht. Het project kost niet alleen veel meer dan gepland, hierdoor krijgt de architect ook nog meer ereloon. Dat ereloon is ondertussen opgelopen tot 921.680 euro. Het contract met de architect is slecht onderhandeld.”

Gevaarlijk

Ook de andere oppositiepartij N-VA heeft heel wat bedenkingen over het aanslepende dossier. “De architect heeft al een ereloon van 364.000 euro ontvangen zonder dat er een steen is verlegd”, zegt fractieleider Belinda Beauprez. “Om naar een ontwerper op zoek te gaan, was er een wedstrijd uitgeschreven. Maar de opdracht werd door de winnaar van die wedstrijd niet gevolgd en dat stoort me mateloos. Tegenover de andere deelnemers voerde de ontwerper de strijd niet met gelijke wapens. Als er iemand van de andere deelnemers klacht indient, dan kunnen ze 10 procent van de aanbestedingsprijs eisen. Heel gevaarlijk.”

Burgemeester Youro Casier (sp.a) betreurt eveneens de gang van zaken. “Ook het schepencollege zit met gemengde gevoelens”, zegt Youro Casier. “Maar ofwel stopten we ermee, ofwel deden we verder. We hopen begin volgend jaar te kunnen aanbesteden. Misschien kunnen de werken tegen de zomer van volgend jaar aanvangen.”

Philippe Viérin van noAarchitecten heeft begrip voor de grieven vanuit Wervik, maar heeft ook zelf bedenkingen. “We erkennen dat dit een erg belangrijk dossier is voor Wervik en het stadsbestuur, waarin het niet makkelijk is om moeilijke beslissingen te nemen. Maar nu lijkt het wel alsof er op de pianist wordt geschoten terwijl hij de muziekstukken niet zelf heeft gekozen. Tijdens de wedstrijd was een bouwprogramma opgelegd, terwijl het vooropgestelde budget ervoor niet toereikend was.”

De ontwerper nuanceert ook de kosten voor het ereloon. “Het percentage lag al vast in het wedstrijdbestek”, zegt Philippe Viérin. “Voor dergelijke complexe bouwopdrachten is een multidisciplinair ontwerpteam aan het werk van ingenieurs stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, theatertechniek, regelgeving rond energieprestatie, een milieudeskundige en dat alles wordt gecoördineerd door een architect. Het ereloon wordt dus verdeeld over een veelkoppig ontwerpteam. Wat hiervan voor de architect zelf overblijft, is in dit geval een heel scherp ereloon.”