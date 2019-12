Borstbeeld koning Albert I nog altijd niet teruggeplaatst Erik De Block

01 december 2019

09u55 0 Wervik Het plein rond de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik is (bijna) volledig heraangelegd. Alle oude bomen en parkeerplaatsen zijn verdwenen. Begin deze week werden bomen en ander groen geplant.

Tijdens de gemeenteraad vroeg fractieleider Bercy Slegers (CD&V) wanneer het borstbeeld van koning Albert I wordt teruggeplaatst. Het ligt nog altijd achteraan in de kerk. “De aannemer weet dat het moet worden teruggeplaatst, de werken zijn bovendien nog niet opgeleverd”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a).

De burgemeester was blijkbaar ‘not amused’ met de vraag. “Ik heb andere dingen aan mijn hoofd dan te weten waar dat borstbeeld komt”, liet hij horen. Naast de kerk staat er een Heilig Hartbeeld. Het smeedwerk rond dat beeld is verdwenen en raadslid Kristof Vandamme (CD&V) vroeg naar de reden. “Bepaalde stukken van het smeedwerk waren doorroest”, zegt de burgemeester. De kosten liepen op tot in de tienduizenden euro’s. In de plaats van het smeedwerk staan er nu beplantingen en hebben we het dus zo opgelost.”