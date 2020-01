Boete en rijverbod voor te snelle dierenarts LSI

23 januari 2020

13u52

Bron: LSI 0 Wervik Een 33-jarige dierenarts uit Komen-Waasten is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 360 euro en een rijverbod van acht dagen.

Op 20 juli 2019 kon Andries D.R. met zijn wagen langs de Kruisekestraat in Wervik aan 94 km/u geflitst worden. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. De dierenarts was op weg naar een dringende keizersnede. “Dierenartsen staan vaak onder zware druk om zo snel mogelijk bij hun klanten te zijn”, aldus de advocaat van D.R. “Het kan het verschil tussen leven of dood zijn van jonge kalfjes.”