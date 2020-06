Boerderij onbewoonbaar na uitslaande brand Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

08u05 4

Langs de Hoge Bossenstraat in Kruiseke brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit in een boerderij. Het woongedeelte is volledig uitgebrand. De bewoner kon ontkomen en raakte niet gewond, hij wordt opgevangen bij familie.

De brand brak omstreeks 1 uur uit in de boerderij langs de Hoge Bossenstraat in Kruiseke. Toen de hulpdiensten arriveerden sloegen de vlammen al door het dak. Na een dik half uur had de brandweer het vuur al onder controle. “We konen helaas niet verhinderen dat de woning zware schade opliep en onbewoonbaar is”, zegt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. De bewoner raakte op tijd buiten en liep geen verwondingen op. Hij wordt momenteel opgevangen bij familie. Hoe de brand is kunnen ontstaan is voorlopig nog een raadsel.