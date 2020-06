Boerderij onbewoonbaar na uitslaande brand, 54-jarige bewoner gewekt door de rook AHK & DBEW

14 juni 2020

08u05 22 Wervik Langs de Hoge Bossenstraat in Kruiseke brak in de nacht van zaterdag op zondag brand uit in een boerderij. Het woongedeelte is volledig uitgebrand. Bewoner Christian Victoor (54) werd gewekt door de rook en kon op tijd zijn woning verlaten. “Gelukkig is hij ongedeerd”, vertelt zijn broer die hem voorlopig opvangt.

De brand brak omstreeks 1.20 uur uit in de boerderij langs de Hoge Bossenstraat in Kruiseke. Toen de hulpdiensten arriveerden sloegen de vlammen al door het dak. Na een dik half uur had de brandweer het vuur al onder controle. “We konen helaas niet verhinderen dat de woning zware schade opliep en onbewoonbaar is”, zegt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek.

Bewoner Christian Victoor (54) woonde alleen op de boerderij en kon op tijd zijn huis verlaten. “Hij werd gelukkig wakker door de rook”, vertelt zijn broer Emiel Victoor die iets verder woont in de straat en zijn broer voorlopig opvangt. “Gelukkig raakte hij niet gewond, dat is het belangrijkste. Het pand zelf is volledig verwoest. Landbouwwerken voerde hij niet meer uit. Hij hield wel nog enkele dieren, maar het akkerveld is verhuurd aan een andere landbouwer.”

Het parket stelde een deskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. De deskundige stelde vast dat de brand accidenteel is ontstaan en wellicht veroorzaakt werd door een kortsluiting. De brandweer was zo goed als de hele nacht in de weer met het nablussen van de boerderij. Om 10 uur zondagmorgen werden ze opnieuw opgeroepen omdat er opnieuw rookontwikkeling was aan de nok van het gebouw. Het woongedeelte is volledig verwoest, de rest van de boerderij bleef gevrijwaard.



Ondervoeding

Twintig jaar geleden kwam Christian Victoor ook al eens in het nieuws toen een tiental dode koeien werden aangetroffen. Er werden ook beenderen van ruim honderd konijnen aangetroffen. De oorzaak bleek ondervoeding. Christian werd toen verhoord. De man gaf toen aan dat hij het niet meer zag zitten nadat hij alleen achterbleef op de boerderij na het overlijden van zijn moeder. De 54-jarige man leeft erg teruggetrokken.