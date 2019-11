Boekenverkoop in Oosthove Erik De Block

28 november 2019

18u45 0 Wervik De stedelijke openbare bibliotheek organiseert dit weekend in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik een grote boekenverkoop.

Eerder was er al zo’n boekenverkoop in onder meer de Sint-Janskapel. Boeken worden verkocht vanaf 0,50 euro. Het gaat om ‘afgevoerde’ boeken die uit de collectie van de bibliotheek verwijderd zijn. Evenals cd’s, dvd’s en tijdschriften. Zeker de moeite om jouw boekenkast aan te vullen. Er is alvast een heel groot aanbod. Afspraak vrijdag 29 november, zaterdag 30 november en zondag 1 december, telkens van 9 tot 18 uur. De toegang is gratis. Bezoekers gaan er iets kunnen drinken.