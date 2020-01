Black Pearl nieuwe sfeercafé op Sint-Maartensplein,

23 januari 2020

13u52 0 Wervik Met Black Pearl heeft het Sint-Maartensplein in Wervik er een nieuw café bij. Uitbaters zijn Geovani Desmedt (45) en Dieter Bulckaen (39). Ze wonen samen in Moorsele. De kroeg was twee jaar gesloten nadat Geert Hollebeke het er met zijn wijn- en loungebar ’t Vraagteken voor bekeken hield.

“Ik was twintig jaar barman in verschillende discotheken en ken dus het klappen van de zweep”, aldus Geovani. “Ik werkte zeven jaar in Delhaize Wevelgem en was er verantwoordelijke van de nachtploeg. Ik was eigenlijk al twee jaar op zoek om een café uit te baten. Ik wilde iets vinden dat me aanstond. We zijn niet specifiek hier in de buurt gaan rondkijken. We waren ook in Kortrijk, Waregem, Gent en aan de kust. We zochten ook op de websites van brouwerijen.”

“Bij brouwerij Haacht kwamen we op deze kroeg terecht. Dit stond me redelijk goed aan. In vergelijking met vroeger is het hier allemaal veranderd. We deden alles zelf. Mijn vriend is een handige Harry. (lacht) We zijn hier drie maanden bezig geweest. We willen er een rustig sfeercafé voor jong en oud van maken.”

Het was dan nog zoeken naar een goed klinkende naam. “Ik kwam op de proppen met een paar namen, maar Dieter hoorde die niet graag”, aldus Geovani. “We kwamen dus niet overeen en vroegen het dan aan een vriendin. Ze kwam af met Black Pearl uit de film Pirates of the Caribbean. Het klinkt niet mis.”

“De inrichting is vintage en heel speciaal”, haakt Dieter in. “Ik blijf werken als vrachtwagenchauffeur, uitgezonderd op vrijdag. Ik help hier dan tijdens de vrijdagmarkt en ook in het weekend.” Black Pearl is open op maandag vanaf 16 uur, andere dagen vanaf 10 uur en vrijdag vanaf 8 uur. “Een vaste sluitingsdag hebben we nog niet”, zegt Geovani. “Na drie maanden gaan we evalueren en dan beslissen voor welke sluitingsdag we kiezen. Er komt ook nog een terras.”

Dieter Bulckaen heeft in het shirt van Decock-Van Eyck-Devos-Capoen nog gekoerst bij de masters en behoort tot de technische ploeg van de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Hij bezit oude legervoertuigen en organiseerde in juni 2014 met de Daisel Front Vrienden in en rond gemeentelijk domein ‘t Torreke in Dadizele de eerste Bevrijdingsfeesten, waarbij allerlei legervoertuigen van de partij waren.