Bijna alle besmette bewoners in Het Pardoen zijn genezen: “Situatie is te allen tijde beheersbaar gebleven” Erik De Block

17 mei 2020

16u33 0 Wervik In HLN verscheen vrijdag dat er in het woon- en zorgcentrum Het Pardoen in de Akademiestraat in Wervik zestien bewoners zijn besmet geweest door het coronavirus. Vorige week is ook iemand van het keukenpersoneel positief getest. Voor alle duidelijkheid: de cijfers over de besmettingen bij de bewoners zijn over een periode van meer dan een maand. Ondertussen is bijna iedereen genezen.

De besmette bewoners verbleven in quarantaine op de tweede verdieping. Er was begrijpelijk grote onrust bij de families. Ondanks de getroffen maatregelen en de harde inspanningen van het personeel, sloeg het coronavirus dus zwaar toe.

Voorzitter Lien Deblaere (sp.a) van het woon- en zorgbedrijf Wervik wenst al lang niet meer te communiceren over het aantal besmettingen. “Alle zorgen zijn zo goed als van de baan”, reageert ze op de huidige toestand. “De besmette bewoners zijn zo goed als allen genezen. We hebben met directie en personeel samen beslist om niet meer te communiceren met de pers met als reden dat men in alle rust zijn werk zou kunnen doen. We hebben steeds gecommuniceerd met de betrokken families.”

“Telkens er veranderingen in onze werkwijze kwamen, hebben we alle vertrouwenspersonen opgebeld. De families kregen ook schriftelijk info over de cohort afdeling en de werkwijze. Families van zieke bewoners werden op de hoogte gehouden over de evolutie. Alle vertrouwenspersonen weten wie ze kunnen bellen als ze info willen over hun familielid. Wie op de hoogte moest zijn, was op de hoogte. En er was rust voor onze personeelsleden die hun werk ten alle tijde goed en correct uitgevoerd hebben.”

“Er is altijd gewerkt geweest volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en steeds in nauw overleg met onze Coördinerend en Raadgevend Arts en ons zorgteam. Dikke pluim aan hen, de situatie is te allen tijde beheersbaar gebleven en we hebben op tijd en correct gehandeld om erger te voorkomen.”