Bibliotheek start met een afhaalservice, een pakket bestaat uit maximum vijf stuks Erik De Block

05 april 2020

11u01 0 Wervik Net zoals in de meeste gemeenten, start ook de bibliotheek in Wervik vanaf maandag uitzonderlijk met een afhaalservice. Een pakket bestaat uit maximum vijf boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s. Het kiezen kan bijvoorbeeld aan de hand van de catalogus.

“Er is een mogelijkheid om tien titels op te geven want het kan best zijn dat niet alles beschikbaar is wegens reeds uitgeleend”, aldus schepen van cultuur Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er is ook de mogelijkheid om de bibliotheek zelf een pakket te laten samenstellen. Het creëren van die afhaalservice is voor het personeel een hele inspanning geweest.”

Wie online boeken reserveert, kan kiezen op welke dag en uur die worden opgehaald. Nadien volgt hierover een bevestiging. De afhaalservice is er enkel voor leden. Tijdelijk worden geen nieuwe leden ingeschreven. Wie boeken, cd’s of dvd’s terugbrengt, gebruikt daarvoor de brievenbus aan de voorzijde van de bibliotheek.

Bellen naar de bib kan iedere werkdag van 14 tot 18 uur op 056/ 95.24.00