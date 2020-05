Bibliotheek in Wervik gaat woensdag weer open, op afspraak naar het filiaal in Geluwe Erik De Block

20 mei 2020

15u45 0 Wervik Vanaf volgende week woensdag gaat de bibliotheek in Wervik weer open. Er komt dan een einde aan de afhaalservice op afspraak.

Het personeel neemt de nodige maatregelen om de heropening veilig te laten verlopen. De opening van de bibliotheek zal worden geëvalueerd om na te gaan of op 8 juni ook het filiaal in Geluwe opnieuw kan openen.

In de bib in Geluwe start vanaf volgende week woensdag een afhaalservice zoals dat al anderhalve maand in Wervik bestaat. Via www.wervik.be/afhaalbib kunnen inwoners een pakket bestellen van maximum vijf boeken uit de catalogus. De afhaalservice in Geluwe gaat door op woensdag van 14 tot 19 uur en vrijdag van 16 tot 19 uur.