Bezieler van vernieuwing dorpsschool Kruiseke is overleden, “Rik liep niet fel in de schijnwerpers, maar zijn inzet voor Kruiseke mag je groot noemen” Erik De Block

28 april 2020

17u21 0 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Rik Verschaeve (72) uit Kruiseke overleden. Hij verloor de strijd tegen een slepende ziekte. In zijn dorp had Rik Verschaeve heel wat verdiensten. Zo was hij voorzitter van vzw Parochiale werken Heilig Hart Kruiseke, een gedreven lid van de kerkfabriek Heilig Hart Kruiseke en van de oud-leerlingenbond van vrije basisschool De Graankorrel Kruiseke. Verschaeve was ook penningmeester van het schoolbestuur vzw vrije basisscholen van Wervik.

Begin vorig jaar verscheen het laatste nummer van ’t Kruiseikeltje. Het ging om een publicatie in zwart-wit van de oud-leerlingenbond. ’t Kruiseikeltje verscheen 45 jaar lang twee keer per jaar. Rik Verschaeve behoorde tot de vaste medewerkers. Zo zorgde hij voor de uitnodigingen tot het schrijven van een artikel, het drukwerk en de verdeling.

“Zijn overlijden is voor Kruiseke een groot verlies”, reageert Johnny Verhaeghe, medewerker van ’t Kruiseikeltje. “Rik liep niet fel in de schijnwerpers, maar zijn inzet voor Kruiseke mag je groot noemen. Zijn gedrevenheid voor de school was totaal en dit in alle geledingen van het schoolgebeuren. Het was ook voor Rik genieten om vast te stellen dat de dorpsschool van Kruiseke een succesverhaal is.”

“Hij was een man met vele inzichten die hij op zijn geëigende zachte manier aan de man bracht. Een mens geliefd bij iedereen, bereid om overal waar hij maar kon bij te springen. De vzw Parochiale Werken was zijn stokpaardje. Stap voor stap de infrastructuur van de school bijstellen, renoveren, verbeteren. Belangrijk in deze zijn de nieuwe gebouwen: de klassen op de meisjesspeelplaats, het sanitair blok en een beetje de kers op de taart het ombouwen van de pastorie. Het laatste project, de polyvalente ruimte op de jongensspeelplaats hielp hij nog sturen bij de opmaak van het ontwerp. Helaas bij de uitvoering was Rik al te fel verzwakt om het te kunnen aanschouwen. Het sierde Rik dat hij bij andere verenigingen hielp waar hij maar kon. Wat gaan we hem missen.”

Rik Verschaeve was de echtgenoot van Marie Jozef Ysewijn. Hij was de vader van Ann, Joke en Wim en had ook zes kleinkinderen.