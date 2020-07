Betonmixer glijdt in gracht en kantelt: chauffeur lichtgewond Hans Verbeke

13 juli 2020

Langs de Beselarestraat in Geluwe is maandag kort na de middag een betonmixer van het bedrijf Cnockaert uit Wervik in de gracht gesukkeld. Dat gebeurde toen de chauffeur manoeuvreerde om het gevaarte op z’n juiste plaats te zetten om beton te lossen. Dat gebeurde rechtstreeks van de mixer, over een haag in een tuin waar kruiwagens klaar stonden om de verse beton naar de plaats te brengen waar ze moest gestort worden. De chauffeur waagde zich echter niet iets te ver. Zijn vrachtwagen schoof met de linkerwielen in de gracht en kantelde, bovenop de haag van de eigenaars op wiens terrein werken werden uitgevoerd. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Collega’s van het bedrijf Cnockaert kwamen ter plaatse met zwaar materiaal om de gestrande betonmixer te lichten. De omgeving was lange tijd afgesloten voor alle verkeer.