Bestuurster moet niezen... en rijdt kapelletje binnen

28 september 2019

20u23 148 Wervik Langs de Prinsenstraat in Wervik, een zijstraat van de Robert Klingstraat, werd zaterdagmorgen een oud kapelletje aangereden. Dat gebeurde toen een automobiliste plots heel hard moest niezen en daardoor de controle over het stuur verloor.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor zeven. Een vrouw uit de vlakbij gelegen Rapetstraat kwam uit de richting van de Robert Klingstraat gereden toen ze ter hoogte van de Violierenlaan plots hevig moest niezen. De automobiliste gaf daardoor ongewild een ruk aan het stuur waardoor haar wagen links van de weg pardoes tegen een oud kapelletje botste. Een deel van het kapelletje ging tegen de vlakte. De automobiliste bleef ongedeerd maar haar auto liep wel behoorlijk wat averij op.

Genezen van kanker

Wat er nu met het kapelletje moet gebeuren, is niet duidelijk. De vraag stelt zich immers wie de eigenaar is. De vorige eigenaar zegt het aan de stad te hebben geschonken maar daar valt men kennelijk uit de lucht. Het kapelletje werd minstens 65 jaar geleden opgetrokken aan de inrit naar een hoeve met dubbele woonst, waar twee broers woonden met hun gezin. Eén van de broers leed aan kanker. Zijn echtgenote maakte toen de plechtige belofte dat ze een kapelletje zou bouwen, in het geval haar man zou overleven. De man genas en het kapelletje kwam er. Maar enkele jaren nadien stierf de man alsnog aan kanker.